L ha in capo... chi ha foltissimi capelli - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : FORESTA

Significato/Curiosita : L ha in capo... chi ha foltissimi capelli

Nordorientale della sicilia (capo peloro) sullo stretto che ne porta il nome. il suo porto, scalo dei traghetti per il continente, è il primo in italia per numero...

la foresta è una vasta area di superficie terrestre non antropizzata e...

