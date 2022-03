La capacità di acquisire nuovi seguaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capacità di acquisire nuovi seguaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PROSELITISMO

Significato/Curiosita : La capacita di acquisire nuovi seguaci

Creare l'esercito di germa 66 e modificare i suoi figli, affinché sviluppassero capacità sovrumane. sanji tuttavia non manifestò le capacità dei suoi fratelli...

Chiesa "non cresce per proselitismo" bensì "per attrazione" e "per testimonianza". i termini evangelizzazione e proselitismo, che si potrebbero considerare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

