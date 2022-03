Vi fu assassinato Martin Luther King - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi fu assassinato Martin Luther King. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEMPHIS

Significato/Curiosita : Vi fu assassinato martin luther king

martin luther king jr., nato michael king jr. (atlanta, 15 gennaio 1929 – memphis, 4 aprile 1968), è stato un attivista, politico e pastore protestante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi memphis (disambigua). memphis è una città situata lungo il fiume mississippi nell'angolo sud-occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con assassinato; martin; luther; king; La città in cui venne assassinato il presidente Kennedy; __di marzo: viene assassinato Cesare; di marzo: muore assassinato Giulio Cesare; assassinato , ammazzato; Lo è una parola nella teoria linguistica di martin et; martin i: gin, vermouth; _ martin : lanciò la canzone That s amore; Lo sono i colli della poesia San martin o di Giosue Carducci; Il luther collettivo artistico anonimo; Iniziali di king sley; king , il regista di Duello al Sole; _ working = lavoro da casa; Il king Cole della musica; Cerca nelle Definizioni