Apparecchio che serve a domare piccoli incendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio che serve a domare piccoli incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESTINTORE

Significato/Curiosita : Apparecchio che serve a domare piccoli incendi

All'operatore dell'estintore. ad esempio, un buon estintore a polvere polivalente da 6 kg di massa estinguente avrà classe 34a 233b; un buon estintore ad anidride... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con apparecchio; serve; domare; piccoli; incendi; Un apparecchio cinematografico; Fa partire l apparecchio all ora voluta; apparecchio da assalto al caveau; apparecchio per aspirare medicamenti; serve per vedere ciò che non si vede; serve per l iniezione; Il cuore del serve r; serve per fare alti salti; Un apparecchio che serve a domare piccoli incendi; piccoli ssimo orifizio; Falchi piccoli e slanciati; piccoli scudi rotondi; piccoli frammenti; Bombole antincendi o; L imperatore incendi ario; I grossi aerei per spegnere gli incendi ; La incendi ò Nerone; Cerca nelle Definizioni