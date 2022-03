L amico... di Tizio e Caio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L amico... di Tizio e Caio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEMPRONIO

Significato/Curiosita : L amico... di tizio e caio

Di diritto privato. in tal caso, tizio si dice comodante e caio comodatario. sempronio permette al suo amico mevio di utilizzare per qualche mese un appartamento...

Tiberio sempronio gracco (in latino: tiberius sempronius gracchus, pronuncia classica o restituta: [t'b.ri.s sm'pro.ni.s 'grak.ks]; roma, 163... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con amico; tizio; caio; L orso amico di Mowgli; Una dote del vero amico ; È un peso per il dinamico ; Pippo è suo amico ; Il nome fittizio di un utente Internet; Campo di gara per competizio ni con i sulky; Si dice di una competizio ne sportiva al coperto; Casa piemontese di auto da competizio ne; caio storica corazzata; Quelli bollati li vende il tabaccaio ; Attrezzo meccanico per boscaio li; Ferve nel formicaio ; Cerca nelle Definizioni