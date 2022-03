Un alto grado militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alto grado militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : TENENTE GENERALE

Significato/Curiosita : Un alto grado militare

Il grado militare è una qualifica attribuita all'interno della gerarchia militare delle forze armate degli stati del mondo. nell'uso comune, il termine...

Di tenente generale in molti eserciti al mondo designa, con insegne diverse, un generale superiore a quello di divisione, equiparabile a generale di corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con alto; grado; militare; Ispirato... dall alto ; L alto piano ai piedi dell Himalaia; Ha il tetto molto in alto ; Si usa per togliere lo smalto dalle unghie; Ideò il termometro centigrado ; grado per judoisti; Sono pari in grado ; Sebbene, malgrado ; Le Tricolori orgoglio dell Aeronautica militare ; Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare ; Città sulla Dora Baltea, sede della scuola militare di alpinismo; Famoso politico e militare siceliota; Cerca nelle Definizioni