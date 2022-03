Abbondano nei cereali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbondano nei cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMIDI

Significato/Curiosita : Abbondano nei cereali

Vitamina pp abbondano il lievito di birra e le carni. al contrario, frutta, verdura e uova ne presentano basse quantità. anche i cereali ne presentano...

Sono unite tra loro per formare i polimeri, da cui derivano i vari tipi di amidi presenti in natura (es. l'amido di riso, l'amido di mais, etc.). anticamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con abbondano; cereali; Vi abbondano gli alcolici; abbondano di alberi; abbondano in Puglia; abbondano nella Micronesia; Vecchie unità di misura di capacità per cereali ; Antichi recipienti per i cereali ; Grossi depositi di cereali ; Seme o granello di cereali nota marca per bambini;