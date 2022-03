502 nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: 502 nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DII

Significato/Curiosita : 502 nell antica roma

94 ^ giovenale, vi, 502-503 ^ val.max., ii, 1, 5 ^ nh, xxviii, 191 ^ prop., ii, 18, 8 jérôme carcopino, la vita quotidiana a roma, universale laterza...

i dii (o dioi) erano una popolazione tracia che viveva tra il fiume nestos e i monti rodopi...

