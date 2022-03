Quello di primavera cade il 21 marzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di primavera cade il 21 marzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EQUINOZIO

Significato/Curiosita : Quello di primavera cade il 21 marzo

L'omonima data il 19 marzo cade la ricorrenza della festa del papà, in coincidenza con l'onomastico di san giuseppe; il 21 marzo è convenzionalmente la...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima pellicola, vedi equinozio (film). l'equinozio (dal latino aequinoctium, derivato a sua volta dalla locuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 marzo 2022

