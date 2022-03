Quelli elettronici sono detti anche computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli elettronici sono detti anche computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Quelli elettronici sono detti anche computer

elettronici sono ormai mini computer. atm: volgarmente detti "bancomat", sono le apparecchiature informatiche per le comuni operazioni omonime. anche...

Lingua inglese, in italiano letterale “calcolatore personale” oppure “elaboratore personale”, solitamente abbreviato in pc) è un qualsiasi computer che...