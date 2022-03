Pregiato cartoncino usato per biglietti da visita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiato cartoncino usato per biglietti da visita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRISTOL

Significato/Curiosita : Pregiato cartoncino usato per biglietti da visita

(10÷150 g/m² con spessore 0,03÷0,3 mm), cartoncino (150÷450 g/m² con spessore maggiore di 0,3 mm) cartoncino bristol cartone (450÷1.200 g/m² spesso fino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bristol (disambigua). bristol (pronuncia ['brstl], in gallese bryste) è al contempo una città... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 marzo 2022

Altre definizioni con pregiato; cartoncino; usato; biglietti; visita; pregiato vino modenese; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto; Deposito di carbone non pregiato ; pregiato vino delle Langhe; cartoncino che prende il nome da una città; Il cartoncino con i dati del cliente; Il cartoncino dei calcolatori d'una volta; Sdrucito, molto usato ; È usato come vermicida e conservante; Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci; Il vaneggiamento causato dal febbrone; Milano sui biglietti aerei; Compra i biglietti per rivenderli; La classe dei biglietti meno cari; Vendono illegalmente i biglietti fuori dagli stadi; Un sito visita to da chi cerca hotel; Una delle più visita te città dell Umbria; Si visita quello di Camaldoli; Si visita no navigando in Internet; Cerca nelle Definizioni