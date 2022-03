Non è di chi sciala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è di chi sciala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARSIMONIA

Significato/Curiosita : Non e di chi sciala

Lo scialo è un romanzo di vasco pratolini pubblicato nel 1960. è il secondo libro della trilogia una storia italiana, che comprende anche metello e allegoria...

Il paradosso della parsimonia è quel fenomeno che consiste nel fatto che se, in una nazione, ciascun individuo cerca di risparmiare di più, a livello aggregato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 marzo 2022

