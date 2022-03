Si dividono gli utili di un azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dividono gli utili di un azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOCI

Concedente) e un coltivatore (mezzadro) si dividono (normalmente a metà) i prodotti e gli utili di un'azienda agricola (podere). il comando dell'azienda spetta...

soci (in russo: ascolta[·info]; traslitterazione anglosassone: sochi; in adighè: ) è una città della russia meridionale, situata nel territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 marzo 2022

Altre definizioni con dividono; utili; azienda; Si dividono il lascito; dividono la provincia con i Pesaresi; Suddividono i vari compartimenti della nave; Muri che dividono le camere; Ornamenti inutili; Molti vennero dichiarati inutili; Nota espressione latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe; utilizzò la nave Fram; Sigla nei loghi aziendali; L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda; Un libro aziendale; Si occupa di ogni cosa in azienda;