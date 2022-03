Il Breve era figlio di Carlo Martello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Breve era figlio di Carlo Martello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIPINO

Significato/Curiosita : Il breve era figlio di carlo martello

Disambiguazione – se stai cercando il principe angioino di napoli (1271-1295), vedi carlo martello d'angiò. carlo, detto martello (carolus martellus o carolus...

Tutti i regni dei franchi, carlo martello (che era figlio di pipino di herstal o pipino ii, maggiordomo di palazzo di tutti i regni dei franchi e di alpaïde... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 marzo 2022

