Vibra all imboccatura di certi strumenti a fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vibra all imboccatura di certi strumenti a fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANCIA

Significato/Curiosita : Vibra all imboccatura di certi strumenti a fiato

Degli strumenti musicali a fiato del gruppo degli ottoni che viene a contatto diretto con le labbra. per altri strumenti a fiato si parla invece di imboccatura...

L'ancia è una sottile linguetta mobile la cui vibrazione fa suonare gli strumenti a fiato, detti appunto ad ancia. l'ancia battente semplice (famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con vibra; imboccatura; certi; strumenti; fiato; Ha un suono vibra nte; Le vibra zioni la nominano nel brano Dedicato a te; Se vibra no, suonano; vibra no nei sassofoni; L imboccatura del fagotto; L imboccatura del sassofono; Strumento a fiato dalla sottile imboccatura ; L'imboccatura di uno stretto; Lo sono certi riti; L indossa il concerti sta; Esclusivi come certi privilegi; Il rifugio di certi giochi infantili; Una famiglia di strumenti ; strumenti a percussione; strumenti a corde; Gli strumenti nella cassetta del tecnico; Brevi pause per riprendere fiato ; Si lanciano a perdifiato ; La condizione di chi tiene il fiato ; Strumento a fiato che ci ricorda Renzo Arbore; Cerca nelle Definizioni