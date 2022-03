Vale quattro punti a briscola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale quattro punti a briscola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : Vale quattro punti a briscola

Vedi briscola (film). la briscola è uno dei più diffusi giochi di carte in italia, che ha dato origine a numerose varianti, per esempio la briscola chiamata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi re (disambigua). re (dal latino: rex) è la forma italiana di un titolo diffuso nei paesi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Ha un famosissimo Carnevale ; Equivale a... Eschimesi; Equivale a te; Prefisso che vale sale; La libellula ne ha quattro ; Sport che si può praticare a due o a quattro ; La MacDowell di quattro matrimoni e un funerale; La radice quadrata di sessantaquattro ; Rosolato a punti no; punti di attracco; Che presenta sporgenze appunti te; Servono per uno spunti no; A briscola non vale nulla; La briscola nel bridge; I punti dell asso a briscola ; La... briscola del bridge;