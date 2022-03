Una parte... del fidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una parte... del fidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Significato/Curiosita : Una parte... del fidi

Potremmo riassumere nelle seguenti categorie: 1. fidi di cassa ed assimilati: si tratta principalmente del classico scoperto di conto corrente, la linea...

Il tris (noto anche come fila tre, tria, crocetta e pallino, zero per, filetto, cerchi e croci, oxo, xoxo) è un popolarissimo gioco di carta e matita astratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con parte; fidi; La parte della prescrizione che riguarda le dosi; I tempi di qualificazione stabiliscono quelle di parte nza; Una parte del tutto; parte delle antiche terme; Si compiace della sua perfidi a; Perfidi oltre ogni dire; Con una coppia forma il fidi ; Sleali, infidi ; Cerca nelle Definizioni