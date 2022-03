Il re troiano che aveva per moglie Ecuba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re troiano che aveva per moglie Ecuba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRIAMO

Significato/Curiosita : Il re troiano che aveva per moglie ecuba

Polidoro, il più giovane dei figli di ecuba, che era stato mandato in protezione con una ricca dote presso il re tracio polimestore, il quale lo aveva invece...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi priamo (disambigua). priamo (in greco antico: paµ, príamos; in latino: priamus) è un personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

