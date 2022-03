Si trattiene sott acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trattiene sott acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIATO

Significato/Curiosita : Si trattiene sott acqua

E divenne un membro del branco selvaggio. muore quando rhino la trattiene sott'acqua durante l'inondazione della base di octopus. sable manfredi è la...

Contenuta in una cavità dello strumento (aerofoni risonanti o strumenti a fiato veri e propri), oppure no (aerofoni liberi). la prima classe comprende gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con trattiene; sott; acqua; Si trattiene in apnea; trattiene il ciuffo; Se non si trattiene per il filo, sale in cielo; Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; Amalgamare il risott o; La mancanza d aria sott o le ali; Si tira sott o gli addendi; Un arma per prendere sott ilmente in giro; Si pratica in acqua ; Bruciate con l acqua ; Si vedono negli acqua ri; Si dice dei bacini con l acqua ; Cerca nelle Definizioni