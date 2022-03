Si trattiene in apnea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trattiene in apnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RESPIRO

Significato/Curiosita : Si trattiene in apnea

La pesca subacquea in apnea, da non confondere con la caccia subacquea, è un'attività di pesca praticata con la tecnica dell'immersione senza l'ausilio...

Disambiguazione – "respiro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi respiro (disambigua). la ventilazione (più propriamente ventilazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con trattiene; apnea; Si trattiene sott acqua; trattiene il ciuffo; Se non si trattiene per il filo, sale in cielo; Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; Il sub la fa in apnea ; Non si fanno in apnea ; Alcuni si immergono in apnea ; Le consonanti in apnea ;