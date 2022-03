Sfogliare in fretta e disordinatamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfogliare in fretta e disordinatamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCARTABELLARE

Significato/Curiosita : Sfogliare in fretta e disordinatamente

Si erano ubriacati fino a litigare. jackie gli chiede il permesso di scartabellare tra le ricevute, scoprendo che la sua ordinazione è stata pagata dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Più in fretta si corre e più essa aumenta; A volte si unisce alla fretta ; Han fatto soldi in fretta ; fretta eccessiva; Rovistare disordinatamente ; Avvolgere disordinatamente ;