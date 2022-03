Si riducono per dimagrire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riducono per dimagrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALORIE

Significato/Curiosita : Si riducono per dimagrire

- allenamento a digiuno per dimagrire, su my-personaltrainer.it. my-personaltrainer.it - allenamento al mattino a digiuno per bruciare grassi di luca...

Con la parola "calorie" si intendono, per sineddoche, le kilocalorie; per esempio, dicendo che in un etto di pane ci sono 250 calorie si vuole dire 250... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con riducono; dimagrire; riducono le rocce; riducono l attrito; riducono l’attrito; riducono i concorrenti; Aiuta a dimagrire ; Costringe chi vuol dimagrire a bere molto; Programmi per dimagrire ; Si bruciano per dimagrire ; Cerca nelle Definizioni