Per mangiarla non si usano le posate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per mangiarla non si usano le posate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Per mangiarla non si usano le posate

Nell'antica cina e che vengono utilizzate tradizionalmente come posate o utensili per il cibo in vari paesi dell'asia orientale e sud-orientale (in particolare...

Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con mangiarla; usano; posate; Si scarta per mangiarla ; Si prepara ai bambini per mangiarla a scuola; L usano i Cinesi per fare spaghetti; Si usano per diversi giochi da tavolo; Si usano per rifinire fori; La usano i Vigili del Fuoco; Da esse ci si serviva con posate d osso; Per mangiarli si usano posate a pinza; Donne non sposate , nei documenti; Le posate con cui si servono le minestre; Cerca nelle Definizioni