Peggio che discreto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peggio che discreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEDIOCRE

Significato/Curiosita : Peggio che discreto

Xix ... o peggio, a cura di j.-a. miller, traduzione di a. di ciaccia, 2020, p. 108, 109. ^ jacques lacan, il seminario. libro xix ... o peggio, a cura...

Fronte di oltre 1 200 000 perdite e all'enorme dispendio di risorse. il mediocre risultato tattico e strategico causò la destituzione del generale joffre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con peggio; discreto; L accoglienza peggio re; La penosa sensazione di chi teme il peggio ; Il peggio re è quello che non vuol sentire; Le peggio ri reputazioni; discreto o confidenziale; Manca all indiscreto ; Guardare in modo indiscreto ; Manca all'indiscreto ; Cerca nelle Definizioni