Si parla in Siria - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ARABO

Significato/Curiosita : Si parla in siria

Altri significati, vedi siria (disambigua). coordinate: 35°13'n 38°35'e / 35.216667°n 38.583333°e35.216667; 38.583333 la siria (in arabo: , suriya)...

L'alfabeto arabo (in arabo: , abjadiyya arabiyya) è il sistema di scrittura usato nella lingua araba. poiché con questo alfabeto è scritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

