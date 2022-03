L ora... che è stata fissata per l attacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ora... che è stata fissata per l attacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ICS

Significato/Curiosita : L ora... che e stata fissata per l attacco

Giorni prima della data fissata per l'attacco, in cui si spiega che l'attacco è in realtà una trappola architettata dalla polizia che sarebbe riuscita ad...

Organizzazione umanitaria italiana indian civil service corticosteroidi inalatori .ics – formato di file dello standard icalendar ics – nome della lettera x... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con stata; fissata; attacco; Istituzione stata le; Di cui è stata progettata la costruzione; La grande lucertola crestata ; La catena montuosa sovrastata dall Everest; Pena pecuniaria fissata per la contravvenzione; La vela fissata al boma; Il braccio cui è fissata la randa; Targa commemorativa fissata nei marciapiedi; Incalzante azione di attacco nel calcio; Si inastavano sui fucili prima di andare all attacco ; L Harbor dell attacco aereo nipponico del 1941; Unità d attacco della Marina Militare; Cerca nelle Definizioni