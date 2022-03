Non vero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non vero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FINTO

Significato/Curiosita : Non vero

Lucio ceionio commodo vero, più noto semplicemente come lucio vero (in latino lucius ceionius commodus verus; roma, 15 dicembre 130 – presso altino, gennaio...

Il mio finto fidanzato (my fake fiancé) è un film per la televisione del 2009 diretto da gil junger. interpretato da melissa joan hart e joey lawrence... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con vero; Una dote del vero amico; L autore de L avventura di un povero cristiano; Vino bianco del vero nese... gradevole ai sensi; Ricovero per imbarcazioni da diporto; Cerca nelle Definizioni