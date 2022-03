Mutare, diversificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutare, diversificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VARIARE

Significato/Curiosita : Mutare, diversificare

Carbone per il proprio fabbisogno energetico aveva portato il paese a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, specializzandosi in una politica...

Dell'iride può variare a seconda di vari fattori come la luce e la tonalità cromatica dell'ambiente circostante. i colori degli occhi possono variare entro una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con mutare; diversificare; Permutare ; Possono far tramutare uomini... in donne; Permutare , scambiare; Può far tramutare una donna... in un uomo; Cerca nelle Definizioni