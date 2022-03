I loro confini sono completamente bagnati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I loro confini sono completamente bagnati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISOLE

Significato/Curiosita : I loro confini sono completamente bagnati

D'africa. gibuti confina con l'eritrea a nord, l'etiopia ad ovest e a sud, con la somalia a sud-est. il resto dei confini è bagnato dal mar rosso e dal...

Disambiguazione – "isole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

