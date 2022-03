Lo è il frutto che allappa i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il frutto che allappa i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACERBO

Significato/Curiosita : Lo e il frutto che allappa i denti

Rossella acerbo rossella acerbo, su animeclick.it. (en) rossella acerbo, su anime news network. (en) rossella acerbo, su myanimelist. rossella acerbo, su il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con frutto; allappa; denti; frutto esotico dalla polpa verde; frutto che si concia in salamoia; Un frutto per marmellate; frutto che si mangia con la panna; Nei denti e nei capelli; Possono formarsi attorno ai denti cariati; Imprudenti , temerari; L identi tà digitale per i servizi online; Cerca nelle Definizioni