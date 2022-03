Vi si entra... dopo la trentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si entra... dopo la trentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANTA

Significato/Curiosita : Vi si entra... dopo la trentina

All'alto adige, costituisce l'euregio tirolo-alto adige-trentino. la regione storico-geografica trentina fu già municipium romano, ducato longobardo e contea...

anta – elemento strutturale dei templi greci e romani situato sul bordo di un'apertura anta – parte del mobile anta – località del perù, situata nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

