Fa dire quello che non si vorrebbe dire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa dire quello che non si vorrebbe dire.

Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosita : Fa dire quello che non si vorrebbe dire

Modi di dire più frequenti nella lingua italiana. nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare tipo di affermazione che cerca di...

Irlandese", ira) (in gaelico irlandese óglaigh na héireann, in italiano "volontari d'irlanda"), a volte indicata come old ira (vecchia ira), era un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

