Corpo di forma sferica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo di forma sferica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GLOBO

Significato/Curiosita : Corpo di forma sferica

Primitivi, ha una superficie di colore scuro. la sua curva di luce praticamente piatta indica un corpo di forma sferica. hilda fu scoperto il 2 novembre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi globo (disambigua). il globo o è una riproduzione in scala, sufficientemente fedele, del pianeta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con corpo; forma; sferica; Paralisi che colpisce una metà del corpo ; Dire di no... col corpo ; Il corpo che insegna all università; Un imponente guardia del corpo ; forma no reparti; forma no l ordito; Lo forma no le truppe di stanza; __ cavallo: forma ggio; Maniglia sferica ; Visualizza la situazione atmosferica indicando le alte e le basse pressioni; Caramellina di forma sferica ; Le linee con la stessa pressione atmosferica ; Cerca nelle Definizioni