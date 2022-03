Contenitore in vetro per medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore in vetro per medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIALA

Carburante, medicinali, sapone liquido, shampoo, inchiostro, eccetera. le prime tracce storiche inerenti alle origini della bottiglia in vetro risalgono...

Petr fiala (brno, 1º settembre 1964) è un politico ceco leader del partito civico democratico (ods) dal 2014. è membro della camera dei deputati dal 2013... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con contenitore; vetro; medicinali; contenitore più capiente del fiasco; contenitore edile per le gettate di calcestruzzo; Un comune contenitore ; contenitore ripieno di terra, usato un tempo come fornello dai fonditori; Manca al vetro smeriglialo; Rinforzare il vetro con un intreccio di filo metallico; Appanna il vetro ; Tegame da cucina in vetro ; Caramelle medicinali ; Un eccipiente per medicinali ; Relativo ai medicinali ; La sigla dell Agenzia europea per i medicinali ;