Il console romano che scacciò i galli dal Campidoglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il console romano che scacciò i galli dal Campidoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANLIO

Significato/Curiosita : Il console romano che scaccio i galli dal campidoglio

390 a.c. roma si trovava sotto l'assedio dei galli di brenno; sulla cittadella del campidoglio vi era il tempio di giunone dove venivano allevate delle...

Italiano manlio candrilli, militare italiano manlio dovì, attore italiano manlio garibaldi, militare italiano manlio morgagni, giornalista italiano manlio quarantelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

