Come dire sollecitudine - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SOLERZIA

Significato/Curiosita : Come dire sollecitudine

Cornice, gridando esempi di sollecitudine e di accidia punita. francesco petrarca ne parla nella sua opera, secretum, la descrive come una funesta malattia dell'animo...

Delle riunioni segrete di alcune adunai; come ricompensa per la loro solerzia, egwene manda le due ammesse a caemlyn a ritirare alcuni ter'angreal dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Il genere dei programmi come Zelig; Lo si esorta a fare come fosse in casa sua; I network come Instagram; Assolutamente esagerata... come certe lodi; Ordire trame amorose; Il Besson che ha dire tto Cose nostre - Malavita; Dare in escandescenze per dolore o rabbia modo di dire ; dire di no... col corpo; Con sollecitudine ; Fretta o sollecitudine ; Accuratezza e sollecitudine ; Affettuosa sollecitudine ;