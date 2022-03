Città del Belgio sulla Mosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Belgio sulla Mosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIEGI

Significato/Curiosita : Citta del belgio sulla mosa

La mosa (in francese meuse, in olandese maas e in vallone moûze) è un grande fiume europeo che nasce in francia, scorre attraverso il belgio e i paesi...

liegi (in francese: liège, in vallone: lidje, in olandese: luik, in tedesco: lüttich) è una città francofona del belgio, capoluogo dell'omonima provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

