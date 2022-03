La cerca chi fa versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cerca chi fa versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIMA

Significato/Curiosita : La cerca chi fa versi

Partire dall'accento tonico. spesso tali parole si trovano al termine dei versi. un verso rima con quello successivo. schema metrico aabb il primo verso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rima (disambigua). in poesia, la rima è l'identità consonantica e vocalica nella terminazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

