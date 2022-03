La cavità che contiene l occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cavità che contiene l occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORBITA

Significato/Curiosita : La cavita che contiene l occhio

Noti ad oggi 900'000 m2 di cavità sotterranee sotto la città di napoli, di cui solo due sono di origine naturale. le cavità vennero realizzate per vari...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orbita (disambigua). in fisica, un'orbita è il percorso incurvato seguito da oggetto attorno ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con cavità; contiene; occhio; Esame della cavità addominale; cavità in centro; cavità in cui è impiantato il dente; Una cavità dello stomaco dei ruminanti; contiene tabacco trinciato minutamente; contiene scorte alimentari gelate; Che contiene il metallo che ha per simbolo Li; contiene appunti; Antico cocchio ; Le... code dell occhio ; Infiammazione dell occhio ; Una membrana dell occhio ; Cerca nelle Definizioni