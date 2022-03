Cane dal pelo ispido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cane dal pelo ispido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPINONE

Significato/Curiosita : Cane dal pelo ispido

Il cane da ferma tedesco a pelo duro (deutsch drahthaar in tedesco) è un cane da caccia polivalente, adatto a cacciare su qualsiasi terreno, nel bosco...

Quasiparticella, vedi spinone (fisica). disambiguazione – se stai cercando l'omonimo comune in provincia di bergamo, vedi spinone al lago. lo spinone italiano è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con cane; pelo; ispido; Alberi di decane ; Il cane che non molla; Accolgono Biancane ve; Un cane inglese da ferma simile al bracco; Così è il pelo del boxer; Buie spelo nche; pelo di molti animali; Per un pelo non chiude lui la classifica; ispido , puntuto; Pungente, ispido ; Razza di cane dal pelo ispido ; Cani dal pelo ispido ;