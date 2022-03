Un azione di chi sta in barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azione di chi sta in barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REMATA

Rifugia clandestinamente sulla barca di charlie, navigatore in procinto di partire per una crociera attorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dall'azienda...

Vogatore adatti la respirazione al ritmo della remata, tipicamente inalando ed esalando due volte per remata, contrariamente ad altri sport, come ad esempio...

