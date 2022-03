Ardono in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ardono in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CERI

Significato/Curiosita : Ardono in chiesa

ardone di aniane (in latino: ardo anianensis; 783 – aniane, 7 marzo 843), conosciuto anche come smaragdo di aniane o ardone smaragdo, è stato un monaco...

La festa dei ceri si svolge a gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre ceri coronati da statue di santi: sant'ubaldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con ardono; chiesa; ardono sotto ai piedi del pirobate; ardono e illuminano; ardono nelle processioni; ardono pochi secondi; Non mancano in chiesa ; La chiesa li scomunicava; Propri della chiesa greca; In chiesa ; Cerca nelle Definizioni