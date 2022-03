Aiuta a guarire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta a guarire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FARMACO

Significato/Curiosita : Aiuta a guarire

Infezioni. soffre molto per la perdita di oslo e di nairobi, ma palermo lo aiuta a guarire dal suo dolore. radko dragic / oslo (parti 1-2, guest star parti 3-4)...

L'isola greca del dodecaneso ed ex possedimento italiano, vedi farmaco (isola). un farmaco è un prodotto di origine naturale o di sintesi che è in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con aiuta; guarire; aiuta a farsi strada nella carriera; aiuta a dimagrire; aiuta no i loro pazienti a riprendere la mobilità; Ci aiuta no a fare i conti; Si stabiliscono... per guarire ; Si stabiliscono per guarire ; Che si possono guarire ; Si fanno per guarire ; Cerca nelle Definizioni