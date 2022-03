Lo zio che una capanna rese celebre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo zio che una capanna rese celebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOM

Significato/Curiosita : Lo zio che una capanna rese celebre

Uomo anziano che assomiglia molto a zio. possiede una barba lunga e sembra che anche lui beva molto. verrà affidato al protagonista e lo seguirà ovunque...

Di tomsk tom' – fiume della russia, tributario dell'ob tom' – fiume della russia, affluente sinistro della zeja tom – città del ghana tom-tom, detto anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

