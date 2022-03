Si vendono in farmacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vendono in farmacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEDICINE

Significato/Curiosita : Si vendono in farmacia

Ricordato il farmaco equivalente che il paziente può scegliere di acquistare in farmacia, non versando la differenza del costo con il farmaco originale....

Servetus's galenism" & "medicine, philosophy, repression and present" in: 43th congress of the international society for the history of medicine, programme book...

