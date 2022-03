Vaste coltivazioni di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vaste coltivazioni di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PIANTAGIONI

Significato/Curiosita : Vaste coltivazioni di cotone

Normalmente molto vaste, investono l'agricoltura di piantagione cioè di prodotti per l'esportazione – caffè, cotone, cacao, tè e gomma. la produzione di fiori è...

Gran parte delle piantagioni è stata coltivata da schiavi di origine africana e da servitori ingaggiati come mano d'opera. le piantagioni sono state associate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con vaste; coltivazioni; cotone; Inonda vaste zone della Cina; vaste pianure dell Argentina; Superficialmente vaste ; vaste radure erbose; E' ricca di coltivazioni ; coltivazioni allagate; Sono esperti di coltivazioni ; La Valle trentina con tante coltivazioni di mele; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; Liscio tessuto di cotone ; Un liscio tessuto di cotone per le fodere; Fazzoletto in seta, lana o cotone fra;