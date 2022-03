L usano i Cinesi per fare spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L usano i Cinesi per fare spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOIA

Significato/Curiosita : L usano i cinesi per fare spaghetti

Primaverile degli spaghetti, dove si diceva che, nel clima favorevole del lago di lugano (tra le province di varese e como), gli spaghetti crescessero sugli...

La soia o soja (glycine max (l.) merr.) è una pianta erbacea della famiglia delle leguminose, oggi delle fabaceae, dopo la suddivisione in tre famiglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

