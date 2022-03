Si usa per togliere lo smalto dalle unghie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per togliere lo smalto dalle unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosita : Si usa per togliere lo smalto dalle unghie

Significativa per una vedova, e vi sono molti rituali associati a questa pratica. il più comune vede la suocera, o la cognata più anziana, togliere il sindur...

Stai cercando il disordine metabolico comunemente chiamato acetone, vedi acetonemia. l'acetone (anche chiamato propanone o dimetilchetone) è il chetone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con togliere; smalto; dalle; unghie; togliere le spine ai pesci; togliere le merci dalla stiva; togliere dalla gara; togliere ... dal terreno; Si usa per togliere lo smalto ; Dissolve lo smalto ; Applica lo smalto sugli alluci; Una ceramica rivestita di smalto stannifero; Pianta grassa dalle innumerevoli proprietà; Un cane... dalle gambe molto corte; Va dalle cantine alle soffitte; Il re dalle orecchie d asino; Hanno le dita ma non le unghie ; Si coniuga con le unghie ; Aguzzare i coltelli... o le unghie ; Si fanno con le unghie ; Cerca nelle Definizioni