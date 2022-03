Si usa se si buca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa se si buca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Significato/Curiosita : Si usa se si buca

Seguente: buca terminata 4 colpi sotto al par (condor): 6 punti; buca terminata 3 colpi sotto al par (albatross - doppio eagle in usa): 5 punti; buca terminata...

Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

