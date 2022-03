Una vena della gamba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vena della gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAFENA

Significato/Curiosita : Una vena della gamba

La vena piccola safena è tra le maggiori vene superficiali della gamba, di cui occupa la posizione posteriore. origina posteriormente al malleolo laterale...

La vena grande safena (vgs) è un vaso sanguigno superficiale (sottocutaneo), situato negli arti inferiori. il termine "safena" non ha etimologia certa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con vena; della; gamba; Nota espressione latina utilizzata da Giovena le in riferimento alle aspirazioni della plebe; Innesto artificiale di un tratto di vena ; Lo era l avis di Giovena le; In grano e avena ; C è chi perde quello della ragione; Filosofo della scuola ionica; Il liquore della Charente; Un difetto della vista; Mutande sgamba te; Il nemico n. 1 di gamba dilegno; Sono pari in gamba ; Tre _ e una gamba . film; Cerca nelle Definizioni